Пять человек пострадали из-за обломков беспилотников в Сочи

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в понедельник.

"Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что оперативные службы не зафиксировали нарушений в работе городской инфраструктуры после ночной атаки БПЛА. "В целом инфраструктура города не пострадала и функционирует штатно", - написал он в мессенджере Мах.

Мэр отметил, что для установления последствий атак БПЛА специалисты районных администраций провели подворовой обход.