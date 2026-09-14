Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отмечает ведомство.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропорту Сочи минувшим вечером. В понедельник утром Росавиация сообщила, что аэропорт отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.