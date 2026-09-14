Регионы России обновят 27 тыс. единиц общественного транспорта в 2026-2030 гг.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует обновление в регионах 27 тыс. единиц общественного транспорта в период 2026-2030 годов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Хуснуллин напомнил, что для обновления общественного транспорта регионам доступны различные механизмы, включая федеральную поддержку по линии Минтранса через льготный лизинг, прямые субсидии регионам, программу комплексного развития городского электротранспорта с применением концессии, программу лизинга колесных транспортных средств Минпромторга, списание Минфином 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, а также инфраструктурные кредиты по линии Минстроя.

"Всем этим набором активно пользуются регионы, и за счёт этого мы обновляем транспортную систему. В 2026 году мы планируем обновить также порядка 5 тыс. единиц транспорта - мы вышли на этот стабильный показатель в последние годы. В целом, за 2026-2030 гг. в субъекты РФ планируется поставить порядка 27 тыс. транспортных средств и выйти на показатель обновлённого транспорта порядка 85%", - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что меры будут предприниматься с учетом поручений, которые были даны на августовском заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Заседание проводил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства тогда, в частности, призвал к переходу на долгосрочное планирование закупок общественного транспорта.

"Пора активнее переходить к формированию долгосрочных контрактов на несколько лет. Это бы существенно облегчило задачу планирования для предприятий, выпускающих транспортные средства. Просьба коллегам принять здесь необходимые решения", - поручил Путин.

Он отмечал, что с 2020 года в РФ было обновлено более 20 тыс. единиц транспортных средств, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и другое.

Действующий парк общественного транспорта в РФ насчитывает 132 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев.