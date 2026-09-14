ВС РФ поразили цех по сборке и подготовке безэкипажных катеров ВСУ на Украине

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотником по цеху сборки и подготовки к применению украинских безэкипажных катеров в населенном пункте Григоровка, заявили в Минобороны России в понедельник.

"В результате разведывательных мероприятий в населенном пункте Григоровка был обнаружен цех по сборке и подготовке к применению безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении.

Военные поразили объект расчетом ударных БПЛА, заявили в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения цеха.