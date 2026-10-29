За непредставление в госсистему сведений о драгметаллах последует штраф от 20 тыс. до 120 тыс. руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в срок информации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а также за представление о них неполной или недостоверной информации.

Соответствующий проект закона (№22453-9) размещен в четверг в базе законодательной деятельности Думы.

В настоящее время в РФ создана и функционирует государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) в том числе в целях обеспечения прослеживаемости и контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения.

В ГИИС ДМДК обязаны представлять информацию юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете.

При этом анализ правоприменительной практики, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан, показывает, что данные, указанные непосредственно на ювелирном изделии и на материальном носителе в виде дополнительной бирки или ярлыка, прикрепляемых непосредственно к ювелирному изделию с ценником, не совпадают с данными, содержащимися в ГИИС ДМДК, говорится в пояснительной записке.

Общее количество случаев представления в ГИИС ДМДК неполных или недостоверных сведений - 4581, а несвоевременного представления информации в ГИИС ДМДК - 9554 случая.

По итогам проведения в рамках федерального государственного пробирного надзора контрольных (надзорных) мероприятий Федеральной пробирной палатой выявлены нарушения по представлению в ГИИС ДМДК недостоверной и несвоевременной информации в 2023 году - 2 нарушения, в 2024 году - 68, в 2025 году - 173, за первое полугодие 2026 года - 65.

Там же указывается, что по состоянию на конец декабря 2025 года на специальном учете в ГИИС ДМДК состояло более 22 тыс. участников, более 12,4 тыс. участников не отражали в ГИИС ДМДК операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Кроме того, выявлены случаи, когда участники оборота при наличии поступающих партий драгоценных металлов не совершают операции по отгрузке или реализации, что является признаком возможного вывода драгоценных металлов в нелегальный оборот (641 участник оборота), сообщается в документе.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 15.47 КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за непредставление в установленный срок либо за представление неполной и (или) недостоверной информации в ГИИС ДМДК.

Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. За повторное совершение такого административного правонарушения предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 60 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.