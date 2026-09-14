Лихачев заявил об эскалации ситуации вокруг ЗАЭС и Энергодара

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил об эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и призвал агентство дать оценку действиям ВСУ в отношении атомной станции и ее города-спутника Энергодара.

"Наблюдаем резкую эскалацию ситуации в последние месяцы на Запорожской АЭС, которая находится на территории РФ и обслуживается гражданами России. ВСУ наносят удары не только по самой станции и ее инфраструктуре. В Энергодаре целями ВСУ стали жилые дома, медицинский центр, детские сады, школы, магазины, пожарная часть, остановки общественного транспорта и автомобили", - сказал он.

Он обвинил ВСУ в "систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников АЭС: с конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции, свыше 100 были ранены".

"Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу - ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые, - сообщил Лихачев. - Россия делает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей Энергодара и помочь городу выстоять в это непростое время".

"Считаем, что в сложившейся драматической обстановке МАГАТЭ должно не только ограничиться фиксацией ударов и алармизмом опасности, но и четко указать виноватых в совершении этих преступлений", - сказал он.

"Сегодня мы живем в мире, где на атомные объекты почти ежедневно совершаются атаки и создаются риски для их безопасности: то, что раньше было немыслимо, сегодня стало реальностью, - добавил глава "Росатома". - Обеспечение ядерной и физической безопасности мирных атомных объектов является и должно оставаться для всех нас абсолютным приоритетом, где бы эти объекты ни находились".

Лихачев констатировал, что "далеко не все разделяют нашу точку зрения". "Хорошо известно, что российские АЭС регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ", - заключил он.