Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет на этой неделе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС на этой неделе пройдет очередная ротация инспекторов МАГАТЭ, сообщил на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы очень ценим, что на ЗАЭС уже четыре года находятся сотрудники Секретариата МАГАТЭ, зачастую подвергающие себя опасности. На этой неделе состоится 35-я ротация", - сказал он и отметил "личную вовлеченность и личное мужество генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси".