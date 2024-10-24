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Школьники из камчатского Елизово могли отравиться блинами

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сальмонеллу обнаружили в яичной смеси, которую использовали для приготовления блинов для школьников в городе Елизово на Камчатке, где произошло массовое отравление, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в четверг.

"Россельхознадзором на Камчатке объявлено предостережение поставщику блинов в столовую, где отравились школьники. Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО "Петропавловский хлебокомбинат". По информации управления Роспотребнадзора, хлебокомбинат изготавливает меланж из яиц, поступающих от Бердской птицефабрики "Алмаз" (Новосибирская область)", - говорится в сообщении.

Результаты исследований переданы Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции по отношению к птицефабрике "Алмаз".

Как сообщалось, 12-13 октября с признаками острой кишечной инфекции в больницу Елизово госпитализировали 34 школьника и одного педагога школы №1. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Школу закрывали на карантин до 18 октября.

По факту отравления детей краевое управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Петропавловск-Камчатский городской суд приостановил деятельность цеха по производству блинов АО "Петропавловский хлебокомбинат" на 45 суток.

Елизово Петропавловск-Камчатский Роспотребнадзор
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