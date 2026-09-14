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Кровля детсада загорелась в Севастополе после украинской атаки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Кровля детского сада загорелась в Севастополе в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"По предварительной информации, в результате отражения атаки БПЛА (...) произошло возгорание кровли детского сада", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, дети находились в укрытии во время атаки, сейчас ведется полная эвакуация всех воспитанников и персонала. Пожар локализован силами пожарных подразделений Черноморского флота.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 12:26, она действует до сих пор.

Севастополь ВСУ Михаил Развожаев
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