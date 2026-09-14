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В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья
Архивное фото
Фото: Павел Бедняков/РИА Нвости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Кузбассе на фестивале "Пачинская тыква" команда шеф-поваров сварила 120 литров варенья из тыквы с добавкой кураги и апельсинов, поставив всероссийский рекорд, сообщает пресс-служба Минпромторга Кемеровской области.

"Достижение официально занесено в Книгу рекордов "Россия вдохновляет на путешествия", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Пачинская тыква" прошел в четвертый раз в старинном селе Пача Яшкинского округа.

"Тыква здесь - символ не случайный: селянам удается выращивать огромные экземпляры. И в нынешнем году пачинцы представили рекордный урожай: сразу 12 плодов весом по 100 кг и больше", - говорится в сообщении.

Кузбасс Минпромторг Яшкинский округ Пача Кемеровская область
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