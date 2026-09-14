Поиск

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство разрешило учитывать поставки нефтепродуктов тепловым и электростанциям при выполнении норматива биржевых продаж топлива. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 сентября.

До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизельного топлива могут учитывать объемы, реализованные по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам тепловым и электростанциям.

Эта мера направлена на обеспечение топливом стратегически важных категорий потребителей.

Ранее при расчете норматива правительство разрешило учитывать поставки топлива сельхозпроизводителям, организациям, обеспечивающим северный завоз (доставка продуктов и товаров в отдаленные районы Крайнего Севера), а также строительным организациям и РЖД.

Михаил Мишустин РЖД правительство Крайний Север
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

 В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

Гросси предупредил, что запас дизельного топлива на ЗАЭС скоро исчерпается

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран

 Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран

Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов после насыщения рынка РФ

В Кремле поддержали стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

За ночь над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА, есть повреждения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11739 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов