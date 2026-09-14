При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство разрешило учитывать поставки нефтепродуктов тепловым и электростанциям при выполнении норматива биржевых продаж топлива. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 сентября.

До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизельного топлива могут учитывать объемы, реализованные по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам тепловым и электростанциям.

Эта мера направлена на обеспечение топливом стратегически важных категорий потребителей.

Ранее при расчете норматива правительство разрешило учитывать поставки топлива сельхозпроизводителям, организациям, обеспечивающим северный завоз (доставка продуктов и товаров в отдаленные районы Крайнего Севера), а также строительным организациям и РЖД.