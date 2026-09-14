КТК завершил монтаж, пусконаладку и пробную эксплуатацию выносного причала №2

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" в августе-сентябре завершил монтаж, пусконаладку и пробную эксплуатацию нового выносного причального устройства ВПУ КТК-2, сообщил консорциум.

Как говорится в корпоративном журнале консорциума, все работы по монтажу ВПУ-2 в полном объеме завершены, устройство введено в эксплуатацию.

"127 тыс. тонн нефти сорта CPC blend принял с нового ВПУ-2 танкер Aegean Dream (грузоотправитель - ТОО "Тенгизшевройл"). С этого дня КТК вновь располагает тремя работоспособными выносными причальными устройствами и при необходимости может задействовать их одновременно. Как известно, прежнее ВПУ-2 было выведено из строя в результате террористической атаки в ноябре прошлого года. Замена выносного причального устройства была осуществлена достаточно быстро, учитывая как масштаб операции, так и внешние обстоятельства", - сообщается в материале.

"Уникальный опыт, где все было реализовано только российскими специалистами, без иностранного участия. До этого ни разу отечественные компании не реализовывали монтаж, наладку и запуск в работу выносных причальных устройств", - приводит журнал слова гендиректора КТК Николая Горбаня.

По словам технического директора КТК Игоря Лисина, "обычно присутствующие на монтаже специалисты компании-изготовителя в этот раз курировали ход работ удаленно, но на качестве работ это не сказалось". "Системы связи и управления новым ВПУ реализованы по аналогичной схеме, что и на причальных устройствах, ранее установленных иностранными компаниями, но теперь все комплектующие - российского производства. Новое оборудование протестировано и успешно интегрировано в существующую систему связи и управления нефтепроводом КТК", - добавил он.