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Сертифицированные противогазы поступят в свободную продажу в РФ весной

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россияне смогут свободно покупать сертифицированные противогазы уже в следующем году, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"С 1 марта следующего года каждый сможет приобрести сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и камеры защитные детские", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что противогазы исключили из запрещенного к свободной реализации перечня видов продукции. Норма разработана министерством и закреплена соответствующим указом президента РФ.

"До этого в нашей стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. (...) Теперь качество будет контролироваться", - подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что порядок сертификации определен правительством РФ, а требования к качеству разработаны Минобороны и МЧС РФ.

МЧС РФ
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