В России запустят 20 экспериментальных станций на реакторе ПИК и коллайдер NICA

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В России до конца года планируется старт 20 экспериментальных станций на реакторе ПИК рядом с Петербургом и запуск коллайдера NICA под Москвой, сообщил на Международном фестивале молодежи вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Исследовательский ядерный реактор ПИК (расшифровывается как аббревиатура от заглавных букв фамилий его первоначальных разработчиков - физиков Юрия Петрова и Кира Коноплёва) расположен на территории ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова" (Гатчина). Предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, объектов микромира.

Коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) - сверхпроводящий ускорительный комплекс тяжелых ионов и протонов, созданный в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне под Москвой.