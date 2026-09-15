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Приостановили работу шесть аэропортов Поволжья

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Кахани, Нижнекамска, Бугульмы, Чебоксар, Самары и Ульяновска не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также не принимают и не отправляют самолеты самарский (Курумоч) и ульяновский (Баратаевка) аэропорты.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Поволжье Росавиация
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