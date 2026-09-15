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Лавров выступит на "круглом столе" для дипломатов по Украине

На мероприятие приглашены более 110 послов и представителей международных организаций

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник выступит на 13-м "круглом столе" для московского дипломатического корпуса, тема встречи - "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представителей международных организаций.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе своего выступления Лавров расскажет "о конъюнктурном использовании Киевом и его западными спонсорами органов международного правосудия, создании различного рода псевдоюридических механизмов для обоснования неправомерного захвата российских суверенных активов и привлечения России и её должностных лиц к "псевдоответственности" за мнимые правонарушения, а также об успешных мерах российской дипломатии по купированию указанных вызовов".

Она также отмечала, что российская сторона рассчитывает на традиционно доверительный и конструктивный обмен мнениями по проблематике злоупотребления международно-правовыми нормами и инструментами, а также по другим актуальным вопросам международной повестки дня в рамках данного мероприятия.

Мероприятие организует Дипломатическая академия МГИМО МИД России.

МИД РФ Сергей Лавров Мария Захарова
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