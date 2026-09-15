Поиск

Российские военные за сутки уничтожили 137 пунктов управления БПЛА украинской армии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили 137 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины, сообщили во вторник представители группировок войск, которые действуют в зоне специальной военной операции.

"Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления беспилотной авиацией", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, в течение суток поражены 48 пунктов управления БПЛА противника.

Офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнев сообщил об уничтожении 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Украина ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА атаковали промпредприятие в Самарской области

Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

 Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

В Палате представителей Конгресса начнут обсуждать законопроект о санкциях против России

Постпреды ЕС договорились продлить некоторые санкции против России на одну неделю

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд

Индекс МосБиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11747 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3717 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов