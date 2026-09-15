Российские военные за сутки уничтожили 137 пунктов управления БПЛА украинской армии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили 137 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины, сообщили во вторник представители группировок войск, которые действуют в зоне специальной военной операции.

"Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления беспилотной авиацией", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, в течение суток поражены 48 пунктов управления БПЛА противника.

Офицер пресс-центра группировки "Север" Андрей Шершнев сообщил об уничтожении 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ.