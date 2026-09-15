В Курской области за сутки сбили 114 дронов, два человека пострадали

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 114 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 14 сентября до 09:00 15 сентября сбито 114 вражеских беспилотников различного типа. 48 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах во вторник.

По его информации, в результате атак в Курске ранены два человека: у 38-летнего мужчины слепое осколочное ранение плеча, у 42-летнего - ранение уха. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Кроме того, из-за падения обломков повреждены и уничтожены возгоранием около 30 автомобилей. Повреждено остекление административного здания.

Также в Курске у четырёх частных домов повреждены фасады, забор, у одного - газовая труба. В городе Рыльске получил повреждения автомобиль.

В селе Успешное Рыльского района повреждены кровля, фасад двух частных домов.

Погибших нет, добавил Хинштейн.