Россияне назвали самыми престижными профессии программиста, инженера и квалифицированного рабочего

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Профессию программиста, специалиста в сфере информационных технологий, как самую престижную профессию в настоящее время оценивают 17% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом среди женщин такого мнения придерживаются почти вдвое больше опрошенных, чем среди мужчин - 23% и 12% респондентов соответственно, показывают результаты исследования, опубликованные во вторник на портале.

Второе место в рейтинге престижных профессий делят инженеры (включая проектировщиков, геодезистов, энергетиков), квалифицированные рабочие (в том числе сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ, электрики, машинисты спецтехники), топ-менеджеры (в любой области) - эти позиции особо выделяют по 8% респондентов соответственно.

Профессии врача (особенно хирурга и стоматолога), а также военного самыми престижными профессиями называют по 7% опрошенных.

Работу государственного служащего по уровню престижа особо выделяют 6% респондентов, финансиста и экономиста - 3% опрошенных россиян. На долю учителя, юриста и аналитика приходится по 1% респондентов, отмечают в SuperJob.ru.

Согласно опросу, 6% респондентов считают, что престижной может быть любая профессия, еще 3% опрошенных полагают, что такой профессии не существует.

По данным исследования, оставшиеся 14% респондентов назвали иные варианты, среди которых спасатель, космонавт, предприниматель и музыкант.

Опрос был проведен 1-10 сентября 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 375 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.