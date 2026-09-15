"Калашников" представил комплексы для борьбы с дронами на выставке в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Калашников" представил комплексы противовоздушной обороны (ПВО) "Зверобой" и "Калитка-КА" на Всероссийском оружейном форуме в Москве, сообщили в пресс-службе концерна во вторник.

Задача комплекса "Калитка-КА" - защита стратегических объектов и критической инфраструктуры от разведывательных и ударных беспилотников на малых и предельно малых высотах, говорится в сообщении.

"Разработаны два варианта автоматизированного комплекса: стационарный и мобильный - на базе серийного транспортного средства типа пикап", - добавили в пресс-службе.

В "Калашникове" заявили, что комплекс "Калитка-Ка" используется в зоне проведения спецоперации. "Боевая эффективность комплекса при работе по вражеским ударным БПЛА оценивается военнослужащими в диапазоне от 70% до 100% в зависимости от типов дронов", - отмечается в сообщении.

На выставке также представлен комплекс ПВО "Зверобой", который предназначен для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, сказали в концерне.

"Оружием "Зверобоя" являются высокоскоростные перехватчики "Кракены" - FPV-дроны мультироторного типа (по три штуки в каждом КП), снаряженные специальной боевой частью", - заявили в пресс-службе.

"Стратегия "Калашникова" по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях", - сказал глава концерна Алан Лушников, чьи слова приведены в сообщении.

Он заявил, что производственные мощности концерна позволяют выпускать комплексы защиты критически важных объектов в необходимом количестве.