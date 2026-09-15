Россияне более 2 млн раз обратились в реестр нотариата за проверкой документов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россияне в 2026 году стали чаще обращаться с запросами подлинности документов, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате.

"За восемь месяцев 2026 года россияне более 2,1 млн раз проверили доверенности через публичный реестр нотариата. Это на 5% больше, чем годом ранее", - сообщили в палате.

Также на 8% по сравнению с прошлым годом выросла популярность сервиса для проверки нотариальных документов по QR-коду. С начала года им воспользовались около 86 тысяч раз.

"Всего же за время существования этих двух сервисов граждане обратились к ним почти 28 млн раз. За этими цифрами — защищенные сделки, сохраненные квартиры и сбережения, которые не ушли мошенникам", - отметили в ФНП.

Нотариусы отмечают, что пресекают не только использование поддельных нотариальных документов, но также выявляют поддельные паспорта, свидетельства о браке и о рождении, документы на недвижимость. "При сделках с недвижимостью нотариусы в обязательном порядке проверяют, действительно ли она принадлежит продавцу. Аферисты иногда предоставляют выписки из ЕГРН на чужую квартиру. При этом персональные данные собственников в реестре скрыты для третьих лиц, поэтому проверить их самостоятельно просто так не получится. Нотариус эти сведения видит", - рассказали в ФНП.

В палате отметили, что с подключением к Единой информационной системы нотариата к Единому регистру населения нотариус может одним запросом получить целый ряд сведений из различных ведомств.