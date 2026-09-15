МИД РФ призвал западных политиков трезво оценивать риски поездок на Украину

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски своих поездок на Украину в условиях, когда их безопасность некому обеспечить, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы также давно обращаем внимание разного рода западных "политических туристов" и вип-персон на то, что режим Зеленского цинично использует их как "живой щит" для прикрытия своих военных эшелонов. Перед некоторыми из таких поездок по дипломатическим каналам к нам поступают просьбы обеспечить тем или иным лицам возможность безопасного следования", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она продолжила: "Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может".

Захарова напомнила, что российская сторона "не раз предупреждала и даже разослала соответствующие ноты по дипкорпусу в Москве и через посольства за рубежом о необходимости иностранным гражданам, включая дипломатов и членов их семей, покинуть Киев в связи с переходом ВС РФ к системным и последовательным ударам по объектам ВПК Украины, центрам управления и принятия решений в украинской столице и других городах страны".

"Такие удары, напомню, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России", - сказала Захарова.

"Примечательно и то, что побывавшие на Украине упомянутые деятели стран Запада грубо проигнорировали предостережения своих же правительств "ни в коем случае" не посещать эту постсоветскую республику. К этому, в частности, в конце августа вслед за США призвали МИД Британии, ФРГ, Нидерландов, Италии и ряда других европейских государств", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ.