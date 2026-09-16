Поиск

Газовая подстанция загорелась от удара молнии в Воронежской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 4,6 тыс. жителей Грибановского района Воронежской области остались без газоснабжения после пожара на газовой распределительной подстанции, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии.

В настоящее время без газа остаются жители сел Верхний Карачан, Нижний Карачан, Средний Карачан и Васильевка. Всего в зоне отключения находятся около 1,4 тыс. Социально значимых объектов в зоне происшествия нет, отметили в МЧС.

Возможность подключения потребителей по резервным линиям будет рассмотрена в среду.

Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

 Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"

Россия начала поставки водки в Парагвай

 Россия начала поставки водки в Парагвай

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3733 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11766 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов