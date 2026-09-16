Газовая подстанция загорелась от удара молнии в Воронежской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 4,6 тыс. жителей Грибановского района Воронежской области остались без газоснабжения после пожара на газовой распределительной подстанции, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии.

В настоящее время без газа остаются жители сел Верхний Карачан, Нижний Карачан, Средний Карачан и Васильевка. Всего в зоне отключения находятся около 1,4 тыс. Социально значимых объектов в зоне происшествия нет, отметили в МЧС.

Возможность подключения потребителей по резервным линиям будет рассмотрена в среду.