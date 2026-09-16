Володин сообщил, что по новым законам въезд в РФ закрыт для 200 тыс. человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Законы о совершенствовании миграционной политики, принятые Госдумой, позволили запретить въезд в РФ 200 тысячам иностранных граждан, нарушившим российское законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По данным МВД, за первое полугодие 2026 года из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц", - написал Володин в своем канале в Мах.

С 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона в миграционной сфере, из них 21 - инициирован депутатами, напомнил он.

"Введенные нормы и механизмы расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией", - написал председатель Госдумы.