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В России начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам в Госдуму

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных с выборами депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними кампаний, начинает действовать с 15 сентября на территории всей России; он продлится до завершения голосования 20 сентября.

Согласно федеральному закону, такой запрет начинает действовать за пять дней до последнего дня голосования, то есть за пять дней до 20 сентября. Ограничение будет действовать до 20:00 по местному времени 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

РФ Госдума
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