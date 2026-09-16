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Кремль сообщит, каким способом Путин проголосует на выборах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали проинформировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент России Владимир Путин.

"Как будет в этот раз, мы вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент России планирует проголосовать на выборах в этом году - онлайн или непосредственно на избирательном участке.

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При этом, он напомнил, что "предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надёжный способ голосования - это онлайн".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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