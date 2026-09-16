Поиск

Москва предостерела Токио от наращивания военной активности у границ с Россией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва примет компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня обороноспособности в случае продолжения Японией наращивания военной активности вблизи России, заявили в МИД России.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Акирой Муто и провел с ним " откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам".

"Было указано на опасность ремилитаризации Японии, наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей нашей страны, размещения на ее территории ракетных систем средней дальности и т.д. Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии, - говорится в сообщении. - В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности".

С российской стороны подчеркивалось, что "продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая недавнюю истерику в Японии относительно посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также расширение военной помощи киевскому режиму, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона".

Андрей Руденко США Япония МИД Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не стал комментировать расследование в США против подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

 Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

 Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"

Россия начала поставки водки в Парагвай

 Россия начала поставки водки в Парагвай

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11769 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов