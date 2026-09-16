Москва предостерела Токио от наращивания военной активности у границ с Россией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва примет компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня обороноспособности в случае продолжения Японией наращивания военной активности вблизи России, заявили в МИД России.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Акирой Муто и провел с ним " откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам".

"Было указано на опасность ремилитаризации Японии, наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей нашей страны, размещения на ее территории ракетных систем средней дальности и т.д. Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии, - говорится в сообщении. - В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности".

С российской стороны подчеркивалось, что "продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая недавнюю истерику в Японии относительно посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также расширение военной помощи киевскому режиму, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона".