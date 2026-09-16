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МЧС РФ готово делиться опытом ликвидации разлива мазута в Керченском проливе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ планирует делиться опытом ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"Мы наработали опыт разлива в Керчи и хотим его распространять не только внутри страны, но и (делиться) с коллегами прикаспийских государств", - ответил Куренков на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Как сообщалось, в среду министр прибыл с рабочей поездкой в Астрахань для открытия международных учений на базе корпоративного учебного центра ПАО "ЛУКОЙЛ" с участием пяти прикаспийских государств.

"Самое главное, о чем говорили сегодня наши спасатели, что в нашей работе мелочей нет. Поэтому обмен этими мелочами как раз и важен и на таких крупных учениях, и на малых учебных занятиях с коллегами", - добавил Куренков.

"Коллеги (из прикаспийских государств - ИФ.) говорят, что нужно еще больше, и необходимо все чаще и чаще нам встречаться", - подчеркнул министр.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.

Хроника 15 декабря 2024 года – 16 сентября 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Александр Куренков МЧС Керченский пролив Казахстан Азербайджан Туркменистан
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