Алиханов сообщил о поисках способов побороть "расслабленность" поставщиков оборудования

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг обсуждает с крупными российскими компаниями-заказчиками оборудования создание системы верификации качества для избежания злоупотреблений со стороны отечественных поставщиков, сообщил журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF) глава ведомства Антон Алиханов.

"Михаил Карисалов (глава "СИБУРа" - ИФ) справедливо заметил, что (отечественные) решения не всегда устраивают их по качеству, и это, на самом деле, системная задача. У нас есть такие же проблемы в машиностроении, когда финишер - производитель автомобиля, либо трактора, комбайна - обязан приобретать локализованные российские решения: подшипники, узлы, агрегаты, которые не производят in-house, а покупают на открытом рынке. Там складывается ситуация, когда поставщик занимает позицию "вы же все равно должны это купить, потому что иначе вы не достигаете уровня локализации, а значит не получаете субсидии, преференциальный доступ на рынок госзакупок и ряд других преференций (...). И в этом отражается такая расслабленность поставщиков агрегатов, комплектующих. Дескать, "все равно придете и купите, куда вы денетесь", - объяснил министр.

Министерство видит необходимость в создании перекрестной системы верификации качества, где финишеры бы контролировали качество получаемых агрегатов, а поставщики - организацию работы на конечном заводе-финишере: "Это важный вопрос, чтобы мы создали какой-то урегулированный механизм взаимного контроля на корпоративном уровне, между разными уровнями кооперации".

Упомянутая "расслабленность" поставщиков нефтегазового оборудования, в конечном счете, мешает принимать меры для расширения спроса на отечественные решения. В частности, по словам Алиханова, именно на фоне обозначенных проблем бизнес и Минприроды не поддерживают распространение национального режима на оборудование для нефтесервисных работ.

"Была идея, мы от нее не отказались, ее можно и нужно дальше, наверное, разрабатывать с известными оговорками. Это национальный режим, который будет распространяться и имплементироваться в различные законодательства, например, о недрах. То есть, разработка недр должна сопровождаться определенным набором требований относительно спроса на российские решения - машиностроительные, технологические, программного обеспечения, индустриального и так далее", - отметил министр.