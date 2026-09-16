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Военная делегация Индии прибыла в Москву обсудить военное сотрудничество

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Военная делегация вооруженных сил Индии во главе с начальником штаба сухопутных войск генералом Дхираджем Ситхом прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - говорится в сообщении.

"Достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - заявили в министерстве.

По информации ведомства, в ходе визита делегация посетит Национальный центр управления обороной Вооруженных сил РФ и военно-учебные заведения Сухопутных войск.

Сообщается, что переговорам предшествовало возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова.

Минобороны РФ Индия
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