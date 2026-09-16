Россия за семь месяцев снизила экспорт гороха в Индию на треть

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле экспортировала в Индию 146,3 тыс. тонн гороха, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (220 тыс. тонн), сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

Но в июле поставки выросли до 89,4 тыс. тонн (на $27,9 млн) с 19 тыс. тонн (на $7,3 млн) в июле 2025 года.

Стоимость экспорта за семь месяцев снизилась до $46,5 млн с $83 млн годом ранее.

Тем не менее РФ остается вторым крупным поставщиком гороха в Индию после Канады, экспорт которой за семь месяцев составил 579,5 тыс. тонн (на $192,8 млн) против 359,3 тыс. тонн (на $141,8 млн) годом ранее.

Всего за семь месяцев Индия импортировала 729,5 тыс. тонн гороха против 657,1 тыс. тонн год назад. Его стоимость выросла до $255,6 млн с $240,5 млн соответственно.

Как сообщалось, в 2025 году РФ поставила в Индию 321,1 тыс. тонн гороха, что в 2,8 раза меньше, чем в 2024 году (896,8 тыс. тонн). Экспортная выручка снизилась до $117,7 млн с $424,9 млн.

Всего Индия в 2025 году импортировала 1,29 млн тонн гороха против 2,9 млн тонн в 2024 году. Стоимость поставок снизилась до $476,8 млн с $1,4 млрд соответственно.