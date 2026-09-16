Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Санкт-Петербурге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду подписали соглашение о порядке внедрения московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в медицинских учреждениях города на Неве.

Собянин и Беглов также подписали дополнительное соглашение, согласно которому Москва берет на себя обязательства по технической поддержке ЕМИАС в стационарах Санкт-Петербурга.

Церемония подписания прошла в одном из старейших лечебных учреждений Петербурга - городской больнице Святого Великомученика Георгия.

До конца текущего года совместными усилиями московских и петербургских специалистов планируется завершение внедрения системы во всех 70 стационарах северной столицы.

Благодаря внедрению ЕМИАС будут автоматизированы ключевые процессы госпитализации и оказания медицинской помощи в основных отделениях петербургских больниц, таких как: приемные, клинико-диагностические, лечебные, отделения реанимации, оперблоки и другие, отмечается в сообщении.

Следующим шагом в цифровизации городского здравоохранения станет ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга, сообщили в мэрии.

Помимо этого, для удобства жителей Санкт-Петербурга московскими специалистами разработано мобильное приложение ЕМИАС.Петербург, позволяющее пациентам самостоятельно записываться на прием, получать доступ к электронной медицинской карте, заказывать необходимые справки, загружать медицинские документы, получать телемедицинские консультации, вести дневники здоровья.