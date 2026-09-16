ВС РФ поразили в течение дня 68 украинских БПЛА над регионами и Черным морем

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.