После ДТП с 13 погибшими в Поморье задержана директор транспортной компании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельской области предъявлено обвинение директору транспортной компании, чей автобус 11 сентября попал в ДТП, унесшее жизни 13 человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следствием установлено, что обвиняемая, располагая сведениями о систематических нарушениях ПДД водителем рейсового автобуса, который в течение полутора лет более 40 раз привлекался к административной ответственности, не приняла мер по его отстранению от пассажирских перевозок и проверке профпригодности", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина не обеспечила надлежащий контроль за своевременным прохождением водителем обязательных медосмотров, а также за соблюдением режима труда и отдыха: у водителя был один выходной в течение 15 дней.

"В результате 11 сентября он был допущен к длительному рейсу по маршруту "Северодвинск - Архангельск - Березник" при наличии утомления и снижения концентрации внимания", - отмечает СК.

Обвиняемая задержана. Обвинение ей предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Как сообщалось, авария произошла 11 сентября на 1180 км трассы М-8 "Холмогоры". Пассажирский автобус выполнял обгон легкового автомобиля и столкнулся с лесоводом. В результате погибли 13 человек, в том числе четверо детей, еще семь человек пострадали.

После ДТП были возбуждены уголовные дела по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушения ПДД, повлекшего гибель людей (ч.3 ст. 238 и ч. 5 ст. 264 УК РФ).