Порядка 300 человек эвакуированы из-за пожара на вокзале в Ростове-на-Дону

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в здании железнодорожного вокзала "Ростов-Главный" в Ростове-на-Дону, эвакуированы 300 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 22:02 мск поступило сообщение о том, что в здании ж/д вокзала "Ростов-Главный" произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением, открытое горение ликвидировано на площади 2 кв. м. Эвакуированы персоналом РЖД 300 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что погибших и пострадавших нет.