Ограничения введены в аэропорту Пензы
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пензы в среду вечером приостановил прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем канале в Мах, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность".
"В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал губернатор.