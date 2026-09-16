Поиск

Ограничения введены в аэропорту Пензы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пензы в среду вечером приостановил прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем канале в Мах, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность".

"В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал губернатор.

Олег Мельниченко Росавиация Пензенская область Пенза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Путин призвал россиян прийти на выборы и принять обдуманное решение

 Путин призвал россиян прийти на выборы и принять обдуманное решение

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

На Госуслугах открылась запись на курс по ИИ для учителей

Лавров надеется, что в Европе услышали заявление Путина о короткой войне с РФ

Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС Дании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов