Ограничения введены в аэропорту Пензы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пензы в среду вечером приостановил прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем канале в Мах, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность".

"В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал губернатор.