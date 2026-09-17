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В некоторых регионах РФ начинает действовать запрет на агитацию перед выборами в Госдуму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на агитацию перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва наступает в 00:00 по местному времени первого дня голосования, 18 сентября; первыми регионами, где начнет действовать такой запрет, станут Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Согласно российскому законодательству, в случае проведения многодневного голосования на выборах, как в текущем году, предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

При этом запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется. До закрытия избирательных участков в воскресенье, 20 сентября, проводить агитацию запрещено.

Агитация в СМИ политических партий и зарегистрированных кандидатов перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва началась 22 августа.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы). Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Камчатский край РФ Чукотский автономный округ
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