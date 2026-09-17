Лавров примет участие в Конгрессе движения русофилов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг примет участие в торжественной церемонии открытия IV Конгресса Международного движения русофилов в Музее Победы на Поклонной горе.

IV Конгресс движения пройдёт 16-18 сентября в Москве на площадке Музея Победы.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ожидается прибытие порядка 150 иностранных делегатов из более чем 50 стран.