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Лавров примет участие в Конгрессе движения русофилов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг примет участие в торжественной церемонии открытия IV Конгресса Международного движения русофилов в Музее Победы на Поклонной горе.

IV Конгресс движения пройдёт 16-18 сентября в Москве на площадке Музея Победы.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ожидается прибытие порядка 150 иностранных делегатов из более чем 50 стран.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров
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