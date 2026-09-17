Правительство РФ рассмотрит вопрос о кадровой системе СКР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на обеспечение единого подхода к решению кадровых вопросов в системе Следственного комитета и совершенствования порядка поступления на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Кроме того, в правительстве рассмотрят изменения в распоряжение, которое направлено "на увеличение Минстрою России в 2026 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан", говорится в материалах к заседанию.