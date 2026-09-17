Мастер-план по совместному использованию Иртыша Россией и Казахстаном находится в разработке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая группа с участием представителей научных институтов ведет подготовку проекта по совместному хозяйственному использованию Иртыша Россией и Казахстаном, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

"Мастер-план водохозяйственного и водно-энергетического использования реки Иртыш будет выполнен в формате научно-исследовательской работы. Уже действует совместная российско-казахстанская рабочая группа с участием представителей научных институтов двух стран. Она подготовила состав работ, ориентированных на повышение водной и экологической безопасности, развития энергетической инфраструктуры", - уточнил глава Минприроды, отвечая на вопрос издания о том, как выстраивается работа России и Казахстана с Китаем, от водозабора на территории которого зависит ситуация на российской и казахстанской территориях.

Козлов отметил, что "стороны определили зону ответственности каждой и подготовили календарный график с детализацией работ, сроками их выполнения и указанием стоимости каждого этапа".

"Безусловно, мы видим потенциал для развития проекта в трехстороннем формате - с участием России, Казахстана и Китая. Сейчас прорабатываем возможность провести трехсторонние консультации на уровне профильных министерств для обсуждения перспектив сотрудничества на Иртыше", - пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщалось, в 2024 году РФ, КНР и Казахстан провели предварительные переговоры по заключению трехстороннего соглашения о совместном хозяйственном использовании реки Иртыш, которая протекает по территории этих трех государств.

В конце мая нынешнего года президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что разработка мастер-плана по совместному хозяйственному использованию Иртыша Россией и Казахстаном находится на финальной стадии.

Позже Минприроды РФ уточнило, что разработка соответствующего мастер-плана завершится к 2028 году.