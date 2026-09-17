Перспективы восстановления авиасообщения с Южной Кореей и Японией оценили в МИД РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании и транспортные агентства продолжают консультации с Японией и Республикой Корея о восстановлении прямых рейсов, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

"Технические консультации (с Японией и Южной Кореей - ИФ) продолжаются на уровне непосредственно наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло - это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры. Тем не менее мы надеемся, что все-таки нам удастся восстановить это сообщение. Тем более что оно экономически выгодно для них", - приводит издание слова Руденко.

О проведении переговоров по возобновлению прямых рейсов с Японией и Республикой Корея стало известно в 2025 году, напоминает газета. Решение о прекращении прямого авиасообщения с Россией Токио и Сеул приняли в 2022 году.