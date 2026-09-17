Трамп вновь заявил, что украинский конфликт - причина высоких цен на горючее в США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг вновь выразил мнение, что цены на дизельное топливо в США выросли из-за последствий украинского конфликта.

"Украинская война повышает цены на дизельное топливо", - сказал он, выступая на предвыборном митинге в штате Северная Каролина.

Трамп заверил, что работает над решением украинского кризиса, и выразил надежду, что "он скоро завершится".

Также президент США в очередной раз предположил, что сможет скоро завершить конфликт с Ираном; однако, по его словам, Тегеран пока не до конца готов к сделке с ним.