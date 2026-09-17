Еще один подземный толчок зарегистрирован в акватории Байкала

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в акватории озера Байкал на административной границе Иркутской области и Республики Бурятия в ночь на четверг, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 10,2, магнитудой 3,4 был зарегистрирован в 03:28 по местному времени (22:28 по Москве). Эпицентр находился в средней части акватории Байкала, рядом с Баргузинским заливом, в 32 км юго-западнее прибрежного поселка Усть-Баргузин (Баргузинский район Бурятии).

Это второй ощутимый подземный толчок рядом с Баргузинским заливом и третий в акватории Байкала с начала сентября.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 сентября подземный толчок энергоклассом 10, магнитудой 3,3 произошел рядом с Баргузинским заливом, в 33 км юго-западнее поселка Усть-Баргузин.

Кроме того, 12 сентября подземный толчок энергоклассом 10,6, магнитудой 3,6 сейсмостанции зафиксировали в южной части акватории Байкала в районе дельты реки Селенги - крупнейшего притока озера. Эпицентр находился в 26 км западнее села Посольское (Кабанский район Бурятии), в 27 км восточнее поселка Большое Голоустное (Иркутский муниципальный округ Иркутской области).

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит (и на этом фоне регулярно происходят землетрясения), имеет протяженность около 2,5 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль.