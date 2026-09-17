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Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

БПЛА атаковали НПЗ в Ярославской области, в Конгрессе одобрили законопроект о санкциях против РФ, ФРС повысила ключевую ставку, NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области получил повреждения в результате атаки беспилотников, спасатели ликвидируют возгорания, сообщил губернатор Михаил Евраев. За ночь над регионом сбили 65 БПЛА.

- Палата представителей США одобрила законопроект о дополнительных санкциях против РФ. Документ поддержали 262 конгрессмена, 159 были против. Теперь его направят на подпись президенту США.

- ФРС повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 3,75-4% годовых. До этого ставка трижды снижалась в 2024 г. и трижды - в 2025-м. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

- Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий запрет на участие канадских товаров в федеральных госзакупках.

- Сестра Ким Чен Ына раскритиковала доклад МАГАТЭ по ядерной программе Пхеньяна, ядерный статус КНДР Ким Е Чжон назвала "необратимым".

- Дизельная подлодка "Уфа" в ходе учения в Японском море выполнила пуски крылатых ракет "Калибр" по морской и береговой целям.

- NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне. Его диаметр составляет 220 м, а глубина - до 43 м. Кратер получил название в честь ученого Томаса МакГетчина.

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