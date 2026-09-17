Воронежский губернатор сообщил об отражении за ночь атаки 23 БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении за ночь 23 беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в мессенджере.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены остекление и крыша частого дома, легковой автомобиль и окна еще четырех домов.

В другом районе повреждено остекление легкового автомобиля, а в городском округе - стена частного дома.