Поиск

Воронежский губернатор сообщил об отражении за ночь атаки 23 БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении за ночь 23 беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в мессенджере.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены остекление и крыша частого дома, легковой автомобиль и окна еще четырех домов.

В другом районе повреждено остекление легкового автомобиля, а в городском округе - стена частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев ПВО Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Военные РФ нанесли удар по металлургическому комбинату "Запорожсталь"

Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

 Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в контрабанде оружия на Украину

Более 50 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, есть повреждения

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области после атаки БПЛА

Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

 Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11791 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов