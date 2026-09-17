Военные РФ поразили два сухогруза в портах Черноморск и Одесса

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли поражение двум сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, доставлявшим грузы для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны России в четверг.

"На переходе морем (11 км восточнее Одесса) поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в порту Черноморск нанесен удар по морскому судну типа "сухогруз", доставившему грузы военного назначения.