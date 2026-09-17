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ВСУ 86 раз за сутки атаковали Белгородскую область, ранены девять человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 86 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, ранены девять мирных жителей.

"За минувшие сутки ВСУ 86 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в четверг.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 105 беспилотников.

Ударам подверглись 13 муниципалитетов, в том числе Белгород. "В Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили девять человек. Пятеро из них продолжают лечение в больнице", - проинформировал глава региона.

Он также сообщил, что в больнице скончалась женщина, которая была ранена в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе 21 августа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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