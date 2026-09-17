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В Москве считают необходимым восстановить центральную координирующую роль ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо добиваться восстановления центральной координирующей роли ООН, заявил "Интерфаксу" директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

"Необходимо добиваться восстановления ее центральной координирующей роли, в том числе через возвращение всех игроков к равноправному диалогу в интересах поиска компромиссов и достижения консенсуса", - сказал он.

По его словам, в течение начавшейся 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН российские инициативы "будут так или иначе направлены на содействие повышению качества деятельности Всемирной организации, совершенствование институтов ооновской системы".

"На неделю высокого уровня (начинается 22 сентября - ИФ) российская делегация летит в Нью-Йорк с четким пониманием того, какой мы хотим видеть Всемирную организацию", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что "прежде всего, Организация Объединенных Наций должна оставаться уникальной межправительственной "площадкой", главной особенностью которой является следование непреложному принципу суверенного равенства государств".

"Соблюдение данного принципа всеми - как странами-членами, так и сотрудниками Секретариата - позволит ООН и далее предлагать универсальные модели решения вопросов мировой политики, что, в свою очередь, исключит возможность появления каких-либо параллельных конкурирующих форматов", - добавил Логвинов.

ООН МИД Кирилл Логвинов
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