МИД России пока не видит подходящего для Москвы кандидата на пост генсека ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Среди кандидатов на пост генсека ООН нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Россию; Москва готова поддержать представителя блока развивающихся стран, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

"Среди кандидатов, претендующих на пост нового генсекретаря ООН, нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Россию. Все претенденты нам хорошо известны, почти со всеми удалось побеседовать в Москве. У них есть как сильные, так и слабые стороны. В целом не исключаем, что до конца года появятся новые желающие поучаствовать в этой гонке", - сказал он, отвечая на вопрос о предпочтительных кандидатах для страны.

Он добавил, что Россия продолжает "последовательно придерживаться негласного правила о ротации, в соответствии с которым следующим генсекретарем должен стать представитель (группы стран) Латинской Америки и Карибского бассейна". "Однако если никто из данного региона не сможет заручиться достаточной поддержкой в СБ, то возможность попытать удачу будет предоставлена выходцам из других частей света. Так было в 2016 году, когда члены Совета не смогли согласовать кандидата от восточноевропейской группы. Россия готова поддержать представителя блока развивающихся стран, избрание которого само по себе было бы важным знаком в пользу демократичного и справедливого характера процесса выбора генерального секретаря", - указал глава департамента.

По мнению Логвинова, претендент должен быть приемлем для всех членов "пятерки" Совбеза ООН и большинства его непостоянных членов. "Однако полноценных консультаций постоянных членов Совета безопасности еще не было", - заметил он.

Между тем, следующий глава всемирной организации, убежден Логвинов, "должен будет взять на себя ответственность за обеспечение стабильной многосторонней системы международных отношений, построенной на справедливом учете интересов всех её участников".

"Для этого придётся заняться реформированием Секретариата Всемирной организации, иначе, как я уже говорил, восстановить её работоспособность вряд ли получится", - заключил он.