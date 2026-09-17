В МИД РФ заявили, что Москва не видит роли ООН в украинском урегулировании

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Москва сейчас не видит роли ООН в урегулировании украинского кризиса, заявил "Интерфаксу" директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Если коротко, то не видим", - сказал Логвинов в интервью агентству.

По его словам, "к сожалению, Секретариат ООН при нынешнем руководстве не сумел сохранить беспристрастность в украинском вопросе".

"Генсекретарь даже не пытался вникнуть в суть российской позиции, заняв сторону западного меньшинства", - посетовал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.